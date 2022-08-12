"И в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны": Медведєв погрожує ЄС [ Редагувати ]
Екс-президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі прокоментував обстріли Запорізької АЕС.
Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов.
Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики.
Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели.
Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Дмитро Медведєв постійно виступає з войовничою риторикою на адресу України та Заходу. Журналісти пов'язують це з його бажанням сподобатися росіянам і позбутися образливого в Росії образу "ліберала".
Нагадаємо, що 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС - найбільшу атомну електростанцію в Європі. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.
Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
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