Екс-президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі прокоментував обстріли Запорізької АЕС.

Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Дмитро Медведєв постійно виступає з войовничою риторикою на адресу України та Заходу. Журналісти пов'язують це з його бажанням сподобатися росіянам і позбутися образливого в Росії образу "ліберала".

Нагадаємо, що 11 серпня, окупанти чотири рази обстріляли ЗАЕС - найбільшу атомну електростанцію в Європі. З березня 2022 року станція перебуває під контролем російських загарбників.

Раніше країни G7 виступили з заявою, вимагаючи від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України.