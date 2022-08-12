Катував неповнолітнього на Київщині: СБУ ідентифікувала друга Кадирова [ Редагувати ]
Служба безпеки України встановила особу військового злочинця з рф, який чинив звірства проти мирних людей на Київщині. Зокрема, нелюд катував неповнолітнього.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Йдеться про командира мобільного загону особливого призначення (ОМОН) РФ Бісаєва Анзора Саладійовича, який входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова.
На початку весни 2022 року, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району на Київщині, терорист із підлеглими увірвався до приватного будинку та викрав підлітка. Використовуючи пістолет та ніж, окупанти вимагали від неповнолітнього інформацію про розташування ЗСУ.
Не отримавши від підлітка інформації, бойовики посадили його у броньоване авто та продовжували знущатися, застосовуючи насильство та погрози. Після того, як Київщину було очищено, злочинець втік до Росії, де зараз ховається від правосуддя.
У СБУ повідомили його про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
"Заходи щодо викриття зловмисника проводилися співробітниками СБУ у м. Києві та Київській області при процесуальному керівництві прокуратури", - написали в СБУ.
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