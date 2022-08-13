В Україні для перетину кордону запустять електронну чергу [ Редагувати ]
В Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу.
Кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань - прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг.
Тому в уряді планують запустити нову державну послугу "електронна черга" на кордоні.
Також Кабмін має намір:
- створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
- облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всі території країни;
- розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього.
Крім того, уряд розробляє план для облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.
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