Росіяни зазнали значних втрат під Ізюмом і відійшли - Харківська ОВА [ Редагувати ]
Російські війська зазнали значних втрат на Ізюмському напрямку та відступили. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог намагався проводити наступальні дії на позиції наших військ на Ізюмському напрямку, це південно-східний напрямок нашої області. Однак він зазнав значних втрат.
Очільник Харківщини повідомив, що росіяни відійшли на раніше зайняті позиції. Схожа ситуація на півночі області. Росіяни обстрілюють українські позиції, але українські захисники стоять - і ворог відступає.
4 серпня у Генштабі повідомили про звільнення кількох населених пунктів на Ізюмському напрямку.
8 серпня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заговорив про тактичне оточення росіян під Ізюмом.
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