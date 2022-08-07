ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма - депутат міськради [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області.
Про це повідомляє депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі телемарафону.
"Військові перебувають у піднесеному настрої. Виснажені, але ще є сили бити ворога та рахуватися до Ізюма. Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", - сказав він.
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