У Чернівцях пес збирає гроші на потреби ЗСУ [ Редагувати ]
Пес допомагає Збройним силам України. У Чернівцях собака позує для фото, а перехожі за світлини з ним донатять на потреби армії. Хвостатий волонтер є користувачем соцмереж і отримує кошти навіть з-за кордону.
20 тисяч гривень вже вдалося назбирати чотирилапому. За донати доброчинці планують придбати квадрокоптер для військових. Зі знаменитим у Чернівцях собакою сфотографувалася і Ольга Лучек.
Тут вся увага прикута лише до нього. Знайомтеся - принц Паша. У звичайному житті цей лабрадор ніжився б на дивані, ганяв за м'ячем чи гавкав на котів. Але зараз він сидить майже непорушно, суворий наче військовий, бо ж має високу місію. Збирає кошти на ЗСУ. Охочих сфотографуватися з Пашою і цим допомогти армії - багато.
Аріна, жителька Чернівців:
Фотографію можна зробити за будь-який донат, це дійсно велика допомога нашим ЗСУ. Він дуже ніжний, хороший, він досить наполегливо працює.
Олександр, житель Чернівців:
По-перше, я дуже сильно люблю свою країну, і просто люблю собак.
Він добрий і розумний, але водночас гордий і норовливий. Його всі пестять, а він у відповідь широко роззявляє пащу - ніби посміхається. Ненатішиться псові і чотирирічний Артем. Він з мамою півтора місяця тому приїхав до Чернівців з Одеси. Хлопчик і досі боїться гучних звуків та сирен. Паша малого трішки заспокоїв.
Дарина, переселенка з Одеси:
В єдності міцніші разом, допомагаємо одне одному, дуже привабливий песик, він дуже любить собачок, як баче, то зразу мама погладити собачку, це за любки, любов до тварин у нас да?
На ярмарку, де збирає донати пес, працює і 10-річний Сашко. І теж - збирає гроші на ЗСУ. Продає різноманітні вироби, котрі змайстрували з мамою.
Олександр, житель Чернівців:
Десь біля 16 тисяч гривень. Я ще збираю. Заколочки є, наколочки, ось недавно з'явилися ляльки-мотанки, ну це важко, тому що ми завжди вночі це робимо. Ось цю ляльку-мотанку мама робила вчора до третьої ночі.
Має пес і свою сторінку в соцмережах. Завдяки йому донатять на ЗСУ і небайдужі з-за кордону. Крім того, просять зустрітися і чимало жителів Буковини та інших регіонів України.
Володимир Дорош, власник пса:
Телефонують і кажуть, що хочуть тоді-то приїхати і з ним сфотографуватися, перераховують кошти. На карточку вже перерахували близько семи тисяч гривень. А все решта приносять і безпосередньо в скриньку кладуть, і таким чином Паша долучається до підтримки наших воїнів.
Паша вже має і чимало фанатів. Перехожі купують кружки та листівки з його фото.
А вже через декілька днів у Паші ювілей - п'ять років. На свій день народження з подарунків приймає лише донати на ЗСУ.
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