Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ та артилерії [ Редагувати ]
У ніч на 15 серпня росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Пізніше він додав:
Міста, села, селища берегової лінії - залишайтесь в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти також накрили вогнем Нікополь.
по темі
Станом на ранок п'ятниці, 12 серпня, окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області
Російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область
Після відносно швидкого захоплення Лисичанська росіянам ніяк не вдається подолати відстань меншу за площу цього міста. Тому завдають ударів містам і селам з повітря.
У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області
В ніч на 14 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області