Росіяни вдарили ракетами по центру Слов'янська (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі 15 серпня вдарили по центру Слов'янська Донецької області. Відео з наслідками прильоту ракети загарбників по вулиці в житловому кварталі показала Слов'янська міська військова адміністрація.
Руйнування отримали будинки та об'єкти інфраструктури у двох мікрорайонах, у тому числі центральному. Жертв і постраждалих немає, уточнила місцева влада.
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