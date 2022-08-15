На Донеччині ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52 (відео) [ Редагувати ]
На Донеччині українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
Нагадаємо, що за даними Генштабу, ЗСУ знищили 233 ворожих літаки та 195 гелікоптерів.
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