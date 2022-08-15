Державний бюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорстким. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всіх сферах однозначно буде перегляд усіх витрат, оптимізація. У нас бюджет виходить, з одного боку, дуже складний, бо складний рік, складні макропоказники, які важко об'єктивно оцінити, багато невідомих. Але з іншого боку – досить простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, педагогам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам та кошти на військову кампанію, армію. Все. Бюджет буде надзвичайно жорстким. Це бюджет можливостей за умов війни. Але є надія, що ми зможемо його профінансувати.

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Чи планується індексація соціальних виплат у 2023 році, поки що невідомо. У держбюджеті будуть скорочені видатки на міністерства.

Ми просто банально зменшуємо бюджети міністерств на 10%. Уже цього року зменшили на 10%. Просто менший фонд, а далі є різні ідеї про оптимізації. Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати.

Який курс гривні буде закладено у бюджеті-2023, Марченко не сказав, але зауважив, що "цифри не катастрофічні". Інфляцію у 22,2% він не вважає "критичною" для країни, яка воює.

Так, інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами - Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція в 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює.

Раніше глава Мінфіну заявив, що війна з Росією коштує бюджету України $5 млрд на місяць.