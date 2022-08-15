Щодня у Запоріжжі зустрічають переселенців, які виїжджають з тимчасово окупованих територій. Останнім часом більшість тих, хто евакуюється, це жителі Херсонської області. Для них в місті відкрили транзитний центр, де люди можуть не лише відпочити, але й отримати медичну допомогу чи фахову консультацію з різних питань. Докладніше розкажуть мої колеги.

До Запоріжжя пані Лариса із чотирма дітьми приїхала з окупованої Херсонщини. Каже, Нову Каховку, в якій народилася та виросла, завжди любила за красу та затишок. Але нині жити у рідному містечку стало просто нестерпно.

Лариса, переселенка з Херсонської області:

Потому что там слишком тяжело, как в клетке там себя чувствуешь. Психологічно складно і складно вообщє эти патрули постоянные и ездят на танках и бомбят.

Найближчим часом Лариса планує їхати далі. До Польщі. А поки чекає - розмістилася у хабі для переселенців з Херсонської області. Центр тільки-но почав працювати. Тут херсонці можуть трохи відпочити, отримати допомогу медиків та психологів. Фахівці проконсультують щодо проживання, виплат чи оформлення документів.

Роман Головня, радник міського голови Херсону:

Ми фактично хочемо людей помістити в таке середовище, де вони відчувають, що вони потрібні. І що вони не виїхали і стикнулися з купою проблем, які їм потрібно вирішувати.

У хабі люди перебуватимуть кілька днів. Потім рушатимуть далі. Анастасія разом із мамою, якраз чекають на автобус до Кривого рогу. Каже, для людей, які евакуюються з іншої області, такий центр вкрай потрібен.

Анастасія, переселенка з Херсонської області:

Коли ти приїжджаєш в чуже місто і не знаєш, що тобі робити й тим паче, що є певна адаптація після того, що пережили в окупації. Тобто ти не розумієш взагалі що відбувається. Ти не пам'ятаєш свій номер мобільного телефону, не пам'ятаєш, як це жити звичайним життям.

Відкриття такого хабу - результат командної роботи фахівців та волонтерів Херсонської та Запорізької областей, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук ознайомилась із роботою центру та вкотре закликала херсонців евакуйовуватися.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Евакуюйтесь, особливо жінки з дітьми, особливо маломобільні, люди похилого віку. Йде важка зима, нам потрібно допомогти вам врятуватися вас від холодів і від ворога, який буде лише більше і більше посилювати свій тиск.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Наразі останні два місяці найбільший потік, якщо брати територіально, то це херсонці. За вчора виїхало, я вам говорив 1645 людей. З них 741 - це херсонець, позавчора так само.

Нині ситуація на Херсонщині напружена.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Вони пробують вивести економіку в рубльову зону, термінали виривають з корінням в тих магазинах, в яких люди могли ще розраховуватися українськими картками. Банки не працюють українські, не працює пошта. Люди не можуть отримувати свої ці гроші.

Зараз приблизно сорок, а то й п'ятдесят відсотків людей, які щодня евакуюються до Запоріжжя, жителі саме Херсонської області. Загалом від початку війни в обласному центрі зустріли майже 300 тисяч переселенців.