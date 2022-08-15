Українців повертають з росії до Маріуполя [ Редагувати ]
У росії зафіксували перший факт зворотної депортації українців. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Вони стали проблемою для місцевої влади.
Так, з російського Пскова до Маріуполя повертають 60 українців. У суботу, 13 серпня, їх примусово завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Там українців зустрінуть представники так званої "ДНР".
Більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації.
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