У росії зафіксували перший факт зворотної депортації українців. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Вони стали проблемою для місцевої влади.

Так, з російського Пскова до Маріуполя повертають 60 українців. У суботу, 13 серпня, їх примусово завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Там українців зустрінуть представники так званої "ДНР".