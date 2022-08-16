На військовому аеродромі під Сімферополем пролунали вибухи - ЗМІ [ Редагувати ]
Над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві жителі, передає "Коммерсант".
За словами людей, раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів.
За інформацією джерела, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів. Офіційні особи Криму поки що не коментують ситуацію.
Нагадаємо, зранку 16 серпня, у селі Майське Джанкойського району окупованого Криму здетонував склад боєприпасів на території військової частини та сталася пожежа на електричній підстанції "Джанкой".
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Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму
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