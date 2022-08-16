Одна людина загинула, восьмеро постраждали внаслідок ворожого обстрілу у Харкові. Росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по мікрорайону Салтівка. Снаряди поцілили в багатоповерхівки. Один з них упав на дах висотки.

Найбільше постраждали люди, які були в той час на вулиці. Сапери кажуть, ворог уперше використав новітні реактивні системи залпового вогню "Торнадо". Дальність стрільби зброї - значно більша, ніж у "Градів". Світлана Шекера розкаже більше.

Біля під'їзду багатоповерхівки - посічені дерева. На верхніх поверхах - вибиті вікна. У бетонній стіні - величезна дірка.

Давид Грдзелішвілі, житель Харкова:

Я был дома в этот момент, затрусило крепко, у меня машина сзади дома стоит и посыпались стекла там, везде вокруг, у меня номера на машине отпали.

Роман Сидоренко, житель Харкова:

Було десь 3 вибухи. Один, я так розумію, у сам будинок, т.щ. потріскалися вікна одразу, і ще 3 впало в іншому р-ні. Тобто вони накрили по площам, і ну, на жаль, були поранені люди. Люди одразу вибігли, допомагали. Слава богу, що все нормально, бо сам будинок затрясло трохи.

Осколки снаряду розбили трамвайну зупинку. Є поранені люди. Цей чоловік - військовий, завжди має з собою аптечку. Він проходив повз невдовзі після удару і встиг надати першу допомогу постраждалим.

Олексій Коновалов, військовослужбовець ЗСУ:

Только повернул сюда на Тракторостроителей, сразу обнаружил здесь 2 людей, которые лежали здесь без сознания. Женщина старше 60-ти возрастная, у нее была поражена нога, практически ампутирована, и мужчина - многочисленные осколочные. Ноги, там бедро, грудная клетка. И мужчине тоже оказал помощь. У меня там было 3 турникета, женщине наложил, остановил кровотечение и дальше уже занялся мужчиной. Ну а люди, которые тут подошли, вызвали скорую помощь.

Серед поранених - є люди, які під час ворожої атаки були вдома. У квартирі цієї жінки - вибиті вікна. Сама вона не може отямитися від пережитого.

Ріта Мовчанко, жителька Харкова:

Смотрела телевизор, и резкий звук. Сильный, очень сильный. Окна дрожали, стены дрожали. Испуг, 5-минутный шок, а дальше осознание медленное, что произошло.

У цьому будинку з вулиці - великий слід від влучання. Але всередині у квартирі наскрізної діри немає. Хазяїн підозрює - снаряд міг лишитися у стіні!

Декілька снарядів влучили в гаражі. Там зайнялися пожежі.

Олександр Ромаєв, харків'янин:

Ехал сюда, мне надо было взять там кое-что. И не доехал за 15 мин. До взрыва. Приезжаю, уже горит всё. Пожарные тушат. Ну и, видите что. Ничего не осталось. Ни гаража, ни инструмента. Было много дорогого инструмента, которого уже нет. Остались только колёса.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.:

Близько 10 влучань на подвір'я прибудинкових територій. На територію гаражного кооперативу. На подвір'я біля храму, а також на дитячих майданчиках. Безпосередньо на території гаражного кооперативу сталася пожежа. На загальній площі близько 20 кв м., яку рятувальники оперативно ліквідували. Також на місці події працюють сапери.

Екскаватором рятувальники дістають із землі рештки снарядів.

Рятувальники наголошують - цього разу ворог використав новітні системи залпового вогню "Торнадо". По Харкову такими б'ють уперше.

Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування ГУ ДСНС у Харківській обл.:

Дальність польоту у них більша вже. По заявленим ТТХ до 45 км. Модифікація їх начебто Торнадо-Г. На жаль, уже є приходи по будинкам. Є. Урон великий.

Одразу після обстрілу швидка забрала 5-тьох людей із пораненнями. Ще 4-ри людини звернулися до медиків пізніше. Вже у лікарні від отриманих поранень померла літня жінка.