Monobank підніме тариф на зняття готівки [ Редагувати ]
Monobank з 1 вересня підніме тариф на зняття готівки з банкоматів з 0,5% до 0,9%. Про це повідомив співзасновник віртуального банку Олег Гороховський.
З 1 вересня платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.
У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%.
Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.
Нагадаємо, що Monobank слідом за ПриватБанком підняв картковий курс валют.0
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