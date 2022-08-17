Monobank з 1 вересня підніме тариф на зняття готівки з банкоматів з 0,5% до 0,9%. Про це повідомив співзасновник віртуального банку Олег Гороховський.

З 1 вересня платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%.

Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Нагадаємо, що Monobank слідом за ПриватБанком підняв картковий курс валют.0