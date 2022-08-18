У Львові невідомий повідомив про масове мінування. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігорь Зінкевич у Facebook.

Вибухівку шукають, зокрема, на ринках та вокзалі.

О 12:20 поступило анонімне повідомлення про замінування ринків (базар) в місті Львові, а також вокзал. Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію.

Також Зінкевич спростував інформацію нібито про "знайдену вибухівку".

Щодо інформації в деяких телеграм-каналах, що в парку Франка знайшли вибухівку. Інформація не підтверджена!!!

Місцеві ЗМІ пишуть, що повідомлено про замінування Краківського та Винниківського ринків, торговельного центру "Магнус" та залізничного вокзалу. На залізничному вокзалі людей евакуйовано. На місці працюють кінологічна та вибухотехнічна служби, ДСНС, швидка медична допомога та охорона вокзалу.