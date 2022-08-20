І повернемося до Харкова, про який я говорив на початку випуску. Це місто, яке, нагадаю, сьогодні у жалобі, - окупанти цілеспрямовано руйнують із лютого, щодоби. За весь цей час харків'яни не чули звуків вибухів та обстрілів - лічені дні. А четвер став для міста чорним. Там загинули 22 людини.

І це наймасовіше одномоментне вбивство росіянами харків'ян від початку війни... Ракетний обстріл міста був і сьогодні зранку. Більше - дивіться в репортажі Світлани Шекери та Олександра Яновського.

На місці прильоту крилатої ракети в Салтівському р-ні Харкова другий день поспіль працюють рятувальники. Розбирають завали. З-під уламків дістають тіла загиблих.

Трагедія сталася у середу о пів на десяту вечора. У триповерховий гуртожиток поцілила російська ракета. Те, як вона летіла, бачили в різних районах міста.

Валентина Вербицька, жителька Харкова:

Раздался свист, и он увидел огненный шар, большой огненный шар летел. И как только он пролетел этот огненный шар и взрыв ему на голову посыпалась земля. Сверху земля прямо на голову. Они не успели упасть на землю.

Триповерхова стара будівля - від вибуху склалася й загорілася. В ній було до сорока людей. Ось перші кадри з середини палаючого будинку.

Бабушка! Бабушка застряла!

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській обл.:

До місця події одразу було і відправлення підрозділу ДСНС загалом 18 відділень служби порятунку. Та 80 осіб особового складу. До прибуття рятувальників було встановлено, що під завалами є люди. Крім того, в будівлі виникла пожежа на площі близько 600 квадратних метрів. Рятувальники, одночасно з гасінням пожеж, проводили пошуково-рятувальні роботи.

Мешканці гуртожитку не можуть повірити, що жити їм більше ніде. Цей чоловік намагається витягнути з-під завалів бодай щось зі своїх речей. Старі люди в розпачі.

Катерина, жителька Харкова:

Спасибо путину за такую старость. В 73 года, а он разбомбил квартиру. Господи, за что это нам такое наказание, за что он так с нами поступает?

Володимир живе у сусідньому будинку. Каже - вибух був такий сильний, що сам він дивом вцілів. А від його квартири не лишилося майже нічого.

Володимир Круглов, мешканець зруйнованої квартири:

Мы находились в комнате за этой стеночкой, хотя она дряная, там еще шкаф-купе у нас стоял, поэтому он нас еще чуть-чуть подзащитил. Момент прилета мы звука не слышали, но когда это все произошло был просто смрад, пыль, гарь, вонь и больше ничего. И как мы выбрались мы не понимали сами. Мы как-то выцарапались, вышли на улицу. Ну и вот теперь выгребаем вот это добро от "российского мира". Начинаем жить с нуля. Вообще ничего. Здесь у нас тоже есть погибшие.

У поліції вже встановили - росіяни вдарили по людях ракетою "Іскандер".

Володимир Тимошко, начальник Гу НПУ в Харківській обл.:

Це "Іскандер", який був зроблений у 2020 році. Це ми точно можемо констатувати з маркування на крилах ракети, які ми вилучили в ході огляду з місця події.

У мерії обіцяють допомогти людям відновити документи й розселити.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Сегодня порядка 10 человек, которых нужно разместить, еще сейчас трое, три человека, которых мы будем размещать. Вообще, если вцелом говорить о Харькове, то 150.000 осталось без крова над головой.

У четвер вранці ще одна російська ракета поцілила у ще один гуртожиток. Цього разу - у Слобідському районі Харкова. Там також другий день розбирають завали.

Да, это комнаты все были. И там все, это все комнаты.

Загалом російські ракети за один день вбили 22 людини. Це найбільша кількість одночасно загиблих мирних мешканців у Харкові за весь час із початку війни. Сьогодні у місті день жалоби. Та він не став днем тиші. На світанку рашисти знову випустили по Харкову чотири ракети. Зруйновані - промислове підприємство, приватні житлові будинки й корпус вишу. Загинула жінка-вахтер.