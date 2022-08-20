Обстріл Харкова: найбільше одномоментне вбивство людей рашистами з початку вторгнення [ Редагувати ]
І повернемося до Харкова, про який я говорив на початку випуску. Це місто, яке, нагадаю, сьогодні у жалобі, - окупанти цілеспрямовано руйнують із лютого, щодоби. За весь цей час харків'яни не чули звуків вибухів та обстрілів - лічені дні. А четвер став для міста чорним. Там загинули 22 людини.
І це наймасовіше одномоментне вбивство росіянами харків'ян від початку війни... Ракетний обстріл міста був і сьогодні зранку. Більше - дивіться в репортажі Світлани Шекери та Олександра Яновського.
На місці прильоту крилатої ракети в Салтівському р-ні Харкова другий день поспіль працюють рятувальники. Розбирають завали. З-під уламків дістають тіла загиблих.
Трагедія сталася у середу о пів на десяту вечора. У триповерховий гуртожиток поцілила російська ракета. Те, як вона летіла, бачили в різних районах міста.
Валентина Вербицька, жителька Харкова:
Раздался свист, и он увидел огненный шар, большой огненный шар летел. И как только он пролетел этот огненный шар и взрыв ему на голову посыпалась земля. Сверху земля прямо на голову. Они не успели упасть на землю.
Триповерхова стара будівля - від вибуху склалася й загорілася. В ній було до сорока людей. Ось перші кадри з середини палаючого будинку.
Бабушка! Бабушка застряла!
Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській обл.:
До місця події одразу було і відправлення підрозділу ДСНС загалом 18 відділень служби порятунку. Та 80 осіб особового складу. До прибуття рятувальників було встановлено, що під завалами є люди. Крім того, в будівлі виникла пожежа на площі близько 600 квадратних метрів. Рятувальники, одночасно з гасінням пожеж, проводили пошуково-рятувальні роботи.
Мешканці гуртожитку не можуть повірити, що жити їм більше ніде. Цей чоловік намагається витягнути з-під завалів бодай щось зі своїх речей. Старі люди в розпачі.
Катерина, жителька Харкова:
Спасибо путину за такую старость. В 73 года, а он разбомбил квартиру. Господи, за что это нам такое наказание, за что он так с нами поступает?
Володимир живе у сусідньому будинку. Каже - вибух був такий сильний, що сам він дивом вцілів. А від його квартири не лишилося майже нічого.
Володимир Круглов, мешканець зруйнованої квартири:
Мы находились в комнате за этой стеночкой, хотя она дряная, там еще шкаф-купе у нас стоял, поэтому он нас еще чуть-чуть подзащитил. Момент прилета мы звука не слышали, но когда это все произошло был просто смрад, пыль, гарь, вонь и больше ничего. И как мы выбрались мы не понимали сами. Мы как-то выцарапались, вышли на улицу. Ну и вот теперь выгребаем вот это добро от "российского мира". Начинаем жить с нуля. Вообще ничего. Здесь у нас тоже есть погибшие.
У поліції вже встановили - росіяни вдарили по людях ракетою "Іскандер".
Володимир Тимошко, начальник Гу НПУ в Харківській обл.:
Це "Іскандер", який був зроблений у 2020 році. Це ми точно можемо констатувати з маркування на крилах ракети, які ми вилучили в ході огляду з місця події.
У мерії обіцяють допомогти людям відновити документи й розселити.
Ігор Терехов, Харківський міський голова:
Сегодня порядка 10 человек, которых нужно разместить, еще сейчас трое, три человека, которых мы будем размещать. Вообще, если вцелом говорить о Харькове, то 150.000 осталось без крова над головой.
У четвер вранці ще одна російська ракета поцілила у ще один гуртожиток. Цього разу - у Слобідському районі Харкова. Там також другий день розбирають завали.
Да, это комнаты все были. И там все, это все комнаты.
Загалом російські ракети за один день вбили 22 людини. Це найбільша кількість одночасно загиблих мирних мешканців у Харкові за весь час із початку війни. Сьогодні у місті день жалоби. Та він не став днем тиші. На світанку рашисти знову випустили по Харкову чотири ракети. Зруйновані - промислове підприємство, приватні житлові будинки й корпус вишу. Загинула жінка-вахтер.
по темі
На Харків щоночі летять крилаті ракети, а вдень ворог дотягується до околиць та навіть середмістя важкою артилерією. Урагани, Смерчі, Піони, Іскандери та С-300 - харків'яни уже знають, як звучать усі види важкого озброєння.
Повертаються навіть у ті райони, в яких не вціліла жодна багатоповерхівка. І хоча влада, звітує, що жити там неможливо, бо там все треба зносити та будувати заново. Місцеві все одно налагоджують побут.
Ракетний обстріл Миколаєва. На світанку росіяни випустили по місту кілька ракет. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 будівель у центральному районі. Чиновники закликають людей евакуюватися.
Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе - від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку.
Ці груди уламків ще кілька днів тому - були житловими будинками. Рашистське залізяччя прилетіло просто в один із дворів приватного сектору в Краматорську.