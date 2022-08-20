Новина, яка гріє. Цей опалювальний сезон для українців мине без підвищення тарифів. Відповідний документ підписав Володимир Зеленський.

Протягом дії воєнного стану - в Україні діятиме мораторій на підвищення розцінок. Але попри це - ця зима буде найскладнішою в історії України.

Як міста готуються до холодів? І чим варто запастися кожному? Дивіться далі.

До опалювального сезону ще два місяці, а у комунальників Дніпра - вже гаряча пора. Вони працюють цілодобово.

Фахівці замінюють старі труби на нові. Надійніші. Ось ця теплотраса йде від до котельні, що опалює понад триста житлових будинків, десятки шкіл та дитсадків, і - три лікарні. Керівники підприємств, що забезпечують місто мільйонник теплом, звітують - до опалювального сезону готові майже на 90 відсотків!

Андрій Клименко, директор КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради:

У нас 30 котлів вже відремонтовано з 36 запланованих. У нас заміна 34 кілометрів тепломереж запланованих 50, у нас 43 теплоізоляції із запланований 50 і 36 насосів запланованих 40. Заміна мережі, відновлення теплоізоляції труб, заміна насосів енергоефективних, економію дає. Це заощаджує кошти наших мешканців, містян і нашої міської ради.

Тепловики мають дедлайн - до першого вересня всі теплотраси й котельні Дніпра мають бути повністю готові.

Герман Ликасов, головний інженер КП "Коменергосервіс":

Споживачі також порадували у цьому році. 62% вже підготували паспорта готовності. Робота триває. За два місяці сподіваємось отримати остаточні до 100% паспортів готовності. ОСББ відстають трохи, а так на певному рівні знаходяться.

А це вже Київ. Тут теж підготовка до зими - іде наповну. Щоправда, мер Києва - вже попередив: городянам варто утеплятися. Бо спеки в столичних квартирах - точно не буде. До того ж росіяни навмисно можуть влаштувати холодний терор:

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему.

Тепло можна подавати лише в ті будинки, де встановлені всі вікна та не продірявлені стіни. Тому у Києві будівельники поспішають відновити всі будинки, що зазнали руйнувань від обстрілів.

Олександр Акімов, директор КП "Житлобудінвест-укб":

Погодні умови наразі складні, але будівництво не зупиняється, часу залишається все менше до опалювального періоду, тому хлопці працюють у 2-3 зміни.

Юрій Дячук, монтажник-висотник:

Через місяць буде готово точно.

А от в містечках Київщини - складніше. У перший же місяць війни рашисти зруйнували та пошкодили там тисячі житлових будинків. В Ірпені більшість домівок просто нереально підготувати до опалювального сезону. Тож люди змушені шукати, де зимуватимуть.

Валентина Браткевич, голова правління ОСББ "Мирний три":

Про яке мова може бути опалення у будинку, коли герметичності будинку ніякої немає.

Андрій Літвинов, радник Ірпінського міського голови:

Треба сьогодні думати, можливо, десь пожити у родичів, деякі міжнародні кошти, дають кошти, щоб зняти житло в оренду на декілька місяців.

Та принаймні Ірпінь - уже мирне місто. А от у Харкові майже щодня стає мінімум на один зруйнований будинок більше... А останнім часом - росіяни навмисно б'ють по теплопостачальних підприємствах. Тож як зимуватиме місто - важко навіть уявити.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Нам нужно, чтобы харьковчане не замерзли, не умерли от морозов. Последние обстрелы показывают, что агрессоры целенаправленно бомбят инфраструктуру харьковских тепловых сетей - ТЭЦ, котельные, тепломагистрали. И от того, как мы подготовимся к отопительному сезону и как будем действовать во время обстрелов в осенне-зимний период, зависит очень многое.

Попри щоденні атаки, в Харкові триває ремонт тепломереж. Влада міста шукає кошти хоча б на те, щоб облаштувати центри колективного проживання. Допомогти обіцяють і міжнародні фонди.

Маіс Аль Сураді, керівниця програми ООН:

Ми будемо займатися поширенням обігрівачів та палива. Що стосується ремонту будинків - ми також будемо працювати з партнерами та вирішувати, як ми зможемо працювати щодо цього. Крім того, щодо покращення умов у центрах колективного проживання - гуртожитків тощо.

Готуються до неприємних сюрпризів зими й на відносно спокійному заході країни, де ворожих обстрілів було не багато. Мер Львова запевняє - всі системи міста готові до опалювального сезону. Утім, як і Кличко у Києві, Садовий у Львові закликає містян - заздалегідь потурбуватися про власний комфорт у холоди.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми живемо в часі війни, і ви пам'ятаєте кадри лютого-березня, як люди грілися зимою на сході нашої країни. Чи можливі аномальні ситуації в нас тут, у Львові? Я думаю, так. Що треба мати? Ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують в складний час, те ж саме вугілля. Ми купуємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може залишитися, якщо інше не працює.

До будь-яких сценаріїв готуються в Івано-Франківську.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Головне аби не пошкодили газопровідну систему, або не вдарили по газорозподільчих мережах і підстанціях. О це саме головне.

Тож, у місті - на базі клубів, шкіл та адмінбудівель хочуть створити масові центри обігріву. У випадок надзвичайної ситуації.

Бо росія - держава-терорист, яка не зупиниться ні перед чим.

Сергій Фурса, економічний експерт:

Опалювальний сезон буде важкий. Зараз важко сказати, як саме ми його будемо проходити. По-перше, запаси газу досить обмежені, а імпортувати зараз неможливо через надвисоку ціну - вона космічна і просто нераціональна. По-друге, ми не знаємо, як буде працювати електрична система, бо не виключено, що росіяни виключать Запорізьку атомну станцію. Наразі вона дає десь чверть потужності електроенергії країни. І таким чином, якщо її виведуть, опалювальний сезон буде важкий. Він буде проходити в умовах дефіциту енергетичного як енергії для опалення, так і електричної енергії.

Придбати електроплити, електрочайники, буржуйки, теплі ковдри, запастися дровами та сухим спиртом. Для різних осель - різні поради. Та головне - радять експерти - подбати про безпечну зиму краще уже зараз.