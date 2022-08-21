З готелю Hayat у столиці Сомалі Могадішо врятували 106 людей, яких захопили в заручники бойовики угрупування "Аш-Шабаб". Про це повідомило видання Somali Guardian з посиланням на поліцію.

Операцію зі знищення бойовиків, що засіли в готелі, було завершено близько опівночі в суботу. Зачистку готелю Hayat від терористів із угруповання "Аш-Шабаб" закінчено. Врятовано 106 осіб, про кількість загиблих пізніше оголосить міністерство охорони здоров'я.

20 серпня спецпідрозділи двічі проникали до готелю, щоб вивести людей. Ввечері 20 серпня спецпідрозділи вирішили знищити частину будівлі, в якій перебували бойовики, артилерійським вогнем.

Внаслідок нападу загинули 30 людей, ще десятки поранені.

Нагадаємо, що напад на готель у Могадішо стався ввечері 19 серпня. Кілька терористів-смертників підірвали себе біля готелю, один із них в'їхав на автомобілі у двері будівлі. Потім група терористів прорвалася всередину та забарикадувалася там.