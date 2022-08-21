Сезон кавунів і динь у розпалі. Проте херсонських солодких ягід на українських ринках не знайти, адже за спробу вивезення продукції з окупованих територій, рашисти жорстоко карають фермерів. Улюблені баштанні плоди на ринки Хмельниччини потрапляють з Одеси, Миколаївщини і навіть - Туреччини і Греції. Ціни "кусаються", тож не кожний покупець спроможний придбати кавуни і дині. Детальніше - наші колеги розкажуть і покажуть.

Херсонського кавуна хочу. Коли ми приїжджали в Херсон, там ціле поле з кавуном. Набираєш кавуна, береш із собою просто так. Ти можеш тут його їсти, пригощати людей.

Пані Наталія ледь не крізь сльози пригадує, як багато років поспіль возила на продаж кавуни і дині з Херсонщини. Нині торгує баштанними з Одещини.

Наталія, продавець:

Одеська диня. Тільки я вожу. Вона в ціні дорогувата, але її беруть, тому що знають, що це дуже солодка диня. 60 гривень на гурт була.

Гуртовий овочевий ринок Хмельницького від шостої ранку, як вулик. Серед численних вантажівок із овочами і фруктами з баштанними культурами - одиниці.

Вахтанг, продавець:

Диня - Нова Одеса, Миколаївська область, лохина - з Вінницької області. - Наскільки важко було привезти? Багато дині в Миколаївській області? - Дуже мало, нема де взяти. Нема Херсона, немає дині. Так само і кавун - бачите який дорогий.

Дині і кавуни везуть не лише з Одещини чи Миколаївщини. А навіть з Греції і Туреччини. Тому що вони великі і смачні, як херсонські.

Ірина, продавщиця:

Але просили самий великий, то був 19 з половиною кілограм. Я спеціально замовила. Великі в Туреччині, бо ми привикли до херсонських великих. Але вони наші і дешевші.

За кавуна на гуртовому ринку правлять від 25 до 30 гривень за кілограм. Дині - по 50-60. Та попри те, що затягує на чималу суму, люди купують.

Світлана, покупець:

Таку диньку ми взяли. 160 грн заплатили. - Дорого? - Трохи да, але динька смачна.

Віта, покупець:

Звичайно. Зараз сезон. Будем купувати і дині, і кавун.

У розпал сезону херсонські фермери продають баштанні за безцінь. Продавці, які роками купували товар на Херсонщині, розповідають: за спробу вивезти ягоди з окупації, рашисти безжально карають.

Ірина, продавщиця:

Звоню, а вони кажуть: по гривні 50 кавунчики, але ми не можем їх нікуди відправити. Тому що хто ризикує, є випадки що розстрілюють і не знаходять ні машин…

Наталія, возить товар з Одеської області:

За безцінь віддають, причому, коли вони їдуть на гуртовий ринок, там їх можуть зупинити,забрати гроші, забрати золото. Там дуже важка ситуація.

Проте кожен визволений нашими бійцями населений пункт півдня зміцнює упевненість - Україна буде звільнена від окупантів. І баржа з кавунами знову пливтиме Дніпром.