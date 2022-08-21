"У Новій Каховці заявили про удари по росіянам" - Херсонська облрада [ Редагувати ]
У неділю, 21 серпня, українські військові завдали ударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань в Facebook.
Вчора - Чорнобаївка, прямо зараз - Нова Каховка. Вже приємна закономірність в прильотах по позиціях росіян.
За його словами, для окупантів більше немає безпечного місця в Херсонській області.
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