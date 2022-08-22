"Одразу в укриття": в КМДА попередили про загрозу ракетно-бомбових ударів [ Редагувати ]
Найближчими днями можливі загрози завдання військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень та іншим об'єктам (у тому числі цивільним).Про це повідомляє КМДА
Українців закликають за перших сигналів тривоги одразу йти в укриття, уникати масових скупчень людей, дотримуватися комендантської години.
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