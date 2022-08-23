Що робити у разі радіаційної аварії: схема дій [ Редагувати ]
Щодня російські окупанти проводять різноманітні провокації з Запорізькою атомною електростанцією. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів.
Радіаційна хмара може швидко розповсюдитись країною та повпливати не лише на природу, а й на здоров'я людини. Якщо не вживати заходів захисту, радіоактивний йод дуже швидко поглинається щитоподібною залозою, що може призвести до її захворювань. Тому треба заздалегідь знать про схему дій на такий випадок.
Йодна профілактика. Що це?
Щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калію йодид. Такий захід називають йодною профілактикою. Після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.
Де його взяти?
- Регіони України отримали від держави необхідну кількість калію йодиду з розрахунку чисельності населення.
- Якщо трапиться аварія - жителям країни повідомлять про пункти видачі калію йодиду.
- Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади.
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