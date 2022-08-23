Презентація напрацювань експертної групи з гарантій безпеки для України відбудеться наприкінці серпня. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає "Укрінформ".

Я підтверджую, що до кінця цього місяця, думаю, що це десь 29-30 число, ми можемо вже розраховувати на появу першого документа рекомендацій нашої групи експертів з паном Расмуссеном.

За словами глави Офісу президента, партнери Києва виявляють інтерес до ознайомлення з документом, дехто заявляє про готовність бути гарантами безпеки для України.

З початку липня розпочала роботу група з питань міжнародних гарантій безпеки для України. Її співголовами є Єрмак, а також колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.