Єрмак анонсував появу "дуже потужного документу" щодо гарантій безпеки України [ Редагувати ]
Презентація напрацювань експертної групи з гарантій безпеки для України відбудеться наприкінці серпня. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає "Укрінформ".
Я підтверджую, що до кінця цього місяця, думаю, що це десь 29-30 число, ми можемо вже розраховувати на появу першого документа рекомендацій нашої групи експертів з паном Расмуссеном.
За словами глави Офісу президента, партнери Києва виявляють інтерес до ознайомлення з документом, дехто заявляє про готовність бути гарантами безпеки для України.
З початку липня розпочала роботу група з питань міжнародних гарантій безпеки для України. Її співголовами є Єрмак, а також колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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