Резніков назвав одну з головних загроз для України [ Редагувати ]
Збройні Сили України стабілізували лінію фронту, зараз відбувається перехід до нового етапу повномасштабної російсько-української війни - контрнаступального.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков для CNN.
За його словами, найгірший сценарій подій для України у боротьбі з країною-агресором Росією уже позаду.
"Ми перебуваємо на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування", – сказав Резніков.
Глава Міноборони переконаний, що Україна стоїть на порозі нового етапу повномасштабної війни, розпочинаючи контрнаступальні дії. Водночас одна з головних загроз на даний момент - "синдром втоми" в міжнародному товаристві.
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