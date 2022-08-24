Збройні Сили України стабілізували лінію фронту, зараз відбувається перехід до нового етапу повномасштабної російсько-української війни - контрнаступального.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков для CNN.

За його словами, найгірший сценарій подій для України у боротьбі з країною-агресором Росією уже позаду.

"Ми перебуваємо на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування", – сказав Резніков.

Глава Міноборони переконаний, що Україна стоїть на порозі нового етапу повномасштабної війни, розпочинаючи контрнаступальні дії. Водночас одна з головних загроз на даний момент - "синдром втоми" в міжнародному товаристві.