У Київській області чули вибухи: названо причину [ Редагувати ]
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про те, що вибухи, що було чутно в Київській області - це робота ППО в Черкаській області, де було збито російську ракету. Про це повідомляється у Telegram.
За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області.
Він підкреслив, що панікувати не варто, а треба зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.
При цьому в КМДА, додають, що тривога у Києві лунає й досі. За першою, почалася друга, при цьому відміни попередньої тривоги не було.
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