Тьотя Суп із "Азовсталі": історія героїні, яка два місяці провела в підвалах та готувала страви [ Редагувати ]
Одна із найголовніших наших перемог у боротьбі за Незалежність за ці півроку - це єдність нації. Українці напевно ніколи ще не були настільки єдині. Сотні тисяч громадян із небезпечних східних та південних регіонів зараз вимушено переїхали на Захід. Одна із них - маріупольчанка Наталя Бабеуш. Відома як "Тьотя Суп із "Азовсталі"". Звичайна... героїня, яка тоді, під постійними обстрілами в бункерах заводу знаходила в собі сили підтримувати інших, особливо дітей. Наталя і зараз самовіддано допомагає людям. Моя колега Вікторія Балицька знову зустрілася із нашою героїнею у Львові.
Наталя Бабеуш. Або Тьотя Суп. Жінка, яка два місяці провела в підвалах "Азовсталі". І щодня готувала там страви. З нічого. І переважно - для дітей. І її суп був навіть у найважчі часи:
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Рецепт: 30 л води, якісь спеції, сіль і 2 консерви. Це просто вода і пахне якимось там.
Жінка у бункері влаштовувала конкурси малюнків для дітей, щоб вони не впадали у відчай. А для дорослих - знаходила слова розради. Після цього в "Азовсталі" Наталя стала іншою.
Наталя Бабеуш, жителька Маріуполя:
Я взагалі до війни не носила штани, я плаття любила. Плаття - то добре, а коли треба бігти то треба штанці. На війні мало чого потрібно взагалі. І переоцінюєш всі цінності і розумієш, що навіть коли ти вийшов звідти, ти вже по-іншому ставишся до їжі, до води, до речей, до людей, до грошей. Тому що гроші - це папір. А люди - це саме найдорогоцінніше, що може бути в житті.
А ще особливого сенсу набуло сонячне світло, від якого у перші місяці після виходу з бункера у Наталі боліли очі.
Через місяць після нашого знайомства, я знову зустрічаюсь із Наталею. Знову у Львові. Але цього разу - у лікарні. Тут вона волонтерить, доглядає важкопоранених земляків. Таких, як Євгенія Ушакова із Бахмута.
До знайомства з Наталею Єгенія була в глибокій депресії. Від ворожих обстрілів на Донбасі поранень зазнала вся її сім'я: чоловік, син та донька, яка згодом померла...
Євгенія Ушакова, пацієнтка лікарні:
Я жить не хотела. А щас я с Наташей улыбаюсь, смеюсь.
Наталя - завжди усміхена, привітна та уважна. Війна загартувала її внутрішню силу, яка тримала її в бункері на "Азовсталі"... Тоді вона опікувалася дітьми, зараз - дорослими у лікарняних палатах.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Приношу їжу, роблю їм каву в палаті, хочеться просто, щоб вони почули якусь турботу, відчули те, що вони не забуті, попри те, що вони пережили в своєму житті.
Та, схоже, Наталя, допомагаючи іншим, відновлюється і сама. Ось зараз, на зустріч із нами - вона вперше нанесла легкий макіяж.
Наталя Бабеуш:
Трішечки вже вертаюся в русло довоєнне.
А ще - придбала дві сукні і залюбки їх носить. А от від сонячного світла у Тьоті Суп усе ще болять очі.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Я вже можу собі дозволити відкрити вікно. Але не повністю. Жалюзі так при відкритті, але вже є прогрес. Але все ж досі себе почуваю краще, коли все закрито. Цінності, гроші, для мене нічого не вартують і досі.
Головною цінністю для Наталі, як і тоді - на "Азовсталі", залишається самопожертва заради інших.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Вам це що дає? - Це драйв такий життєвий. Просто я хочу помагати людям і все. - Два поверхи можна сказати ваші? Ви шефиня-волонтер двох поверхів? – Так (сміється).
Тут - у Львові - Наталя знайшла друзів та підтримку навіть від незнайомих людей.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Ішла по вулиці і мене зустріли якісь люди, я не знаю хто вони, вони мені запропонували купити речі. Вони просто впізнали мене на вулиці, вони мені купили речі. До речі, сьогодні в їх подаруночку.
Та головною підтримкою для Наталі є її чоловік Володимир. Зрештою, як і вона - для нього.
Володимир Бабеуш, чоловік Наталі:
Енерджайзер, весела, і добра. Дуже важлива роль. Я б, мабуть, не знаю, я б так не тримався, якби не було її. Мабуть, не беріг би себе.
Для них День Незалежності України - особливе та дуже особисте свято.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
- Що для вас є незалежність України? - Свобода слова, свобода дій, свобода вибору своєї професії, свобода взагалі своїх дій в країні. І тільки тоді, коли ти маєш вільну країну, вільну думку, вільну роботу, яка ти від неї просто кайфуєш, тоді ти будеш почувати себе вдома. Я можу сказати, що я вдома.
Наталя квапиться назад - у лікарняні палати, бо там на неї чекають.
Наталя Бабеуш, мешканка Маріуполя:
Біда вона не одна, вона одна на всіх. І коли ти просто відчуваєш підтримку, то це надає крила, і не дає змоги просто розчаруватися в житті. То просто хочеться побажати залишатися людяними один до одного і мати терпіння і чекати на нашу Перемогу.
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