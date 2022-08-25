До Києва приїздили навіть політики, які ніколи не були в Україні!

Квантовий геополітичний стрибок. Так без перебільшення можна назвати розвиток відносин України з ключовими західними партнерами за останніх півроку. Європа і США захоплюються українською стійкістю та мужністю, з якими наша країна протистоїть російській навалі. Та підтримують у цій боротьбі, адже розуміють: Україна нині тримає оборону всіх європейських кордонів. І без незалежної України не буде й вільної Європи.

Що таке Україна та українська сміливість тепер знають у всіх усюдах. Безпрецедентна підтримка усього цивілізованого світу - і простих людей, і топ-політиків. Україна - у тренді та мейнстрімі. Україна - це світовий бренд. Бренд - переможців. Півроку про Україну щодня говорять і пишуть усі ЗМІ планети.

Але говорять не як про жертву, а як про приклад героїзму та успішного опору.

Упродовж останніх 24 годин надходять повідомлення, що українські війська успішно відбивають захоплені міста. Ця війна завжди була історією про російське вторгнення, однак нині це історія про героїчний український спротив.

Феномен самоорганізації та єднання українців захоплює і надихає увесь світ. І це відкрило нашій країні небувале вікно можливостей.

Промови Володимира Зеленського через відеозв'язок побачили тисячі парламентарів провідних держав. Зокрема, і британська палата Громад, де досі не виступав жоден іноземний лідер.

Ми будемо захищати нашу землю, якою би не була ціна.

За ці півроку Київ - попри війну - став Меккою для найвпливовіших політиків. Щойно ворог відступив від української столиці, підтримати українців приїхали одразу чотири президенти.

Очільники країн, що межують з росією та не з чуток знають, що таке життя в тоталітарному СРСР, як ніхто розуміють: нині Україна - це щит усієї Європи.

Егілс Левітс, президент Латвії:

Україна воює за Європу, Україна воює за демократію і Україна воює за нас.

Запевнити в одностайній підтримці з боку Європи до Києва утрьох прибули очільники Франції, Німеччини та Італії.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Європа на вашому боці, і залишатиметься з вами скільки потрібно, аж до перемоги.

До Києва приїздили навіть політики, які ніколи не були в Україні!

Ентоні Албенізі, прем'єр-міністр Австралії:

Сьогодні Австралія оголосить додатковий пакет військової підтримки на 100 мільйонів доларів, таким чином загальна сума допомоги сягне майже 390 мільйонів.

А от очільник уряду Сполученого Королівства - улюбленець українців - Борис Джонсон побував у Києві двічі. І теж щоразу не з порожніми руками. На додачу до вагомої військової підтримки Британія лобіює посилення дипломатичного та економічного тиску на росію.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми й надалі сприятимемо посиленню санкцій проти режиму Путіна. Ми робитимемо все можливе, щоби зміцнювати дипломатичну коаліцію підтримки України в усьому світі.

Небувалих висот сягнула співпраця зі Сполученими Штатами. Вдруге в історії Вашингтон ухвалив рішення про "лендліз", яке раніше вже допомогло перемогти гітлерівську Німеччину у Другій світовій.

Джо Байден, президент США, травень 2022:

Я підписую законопроект, який забезпечує ще один важливий інструмент для безпосередньої підтримки уряду України та українського народу в їхній боротьбі за захист своєї країни та своєї демократії проти путінської брутальної війни.

Візитами обмінялися перші леді двох країн. Джіл Байден приїхала до Ужгорода, Олена Зеленська - побувала у Білому домі та виступила перед конгресом.

Олена Зеленська, дружина Президента України:

Я прошу про те, чого б ніколи не попросила. Я прошу про зброю.

Заради допомоги Україні збираються поважні саміти. На чотирьох зустрічах у форматі, започаткованому на німецькій військовій базі Рамштайн, партнери узгодили постачання потрібного українській армії озброєння. Бо їх вражає мужність наших воїнів.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Україна показала світу військову та моральну силу вільних людей, які об'єдналися для захисту проти агресії і військових злочинів.

А на донорських конференціях Київ представив 10-річний план відбудови на 750 мільярдів доларів. І попри те, що війна триває, охочих вкладати в Україну не бракує.

Відбудова України - це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання всього демократичного світу. Всіх країн, всіх країн безумовно, які можуть сказати, що вони цивілізовані.

Ну і нарешті Україна здобула те, про що мріяла майже два десятиліття, шанс стати членом ЄС. Європейський Союз погодив заявку Києва на отримання статусу кандидата на вступ.

Урсула фон дер Ляєн - президентка Єврокомісії:

Ми всі знаємо, що Українці готові померти заради європейської перспективи. Ми хочемо, щоби вони жили, жили разом з нами європейською мрією.

Ми тепер не поруч, ми тепер разом. Ми тепер не сусіди, між якими кордони і бар'єри, ми тепер одна європейська родина, що має спільні цінності і спільну долю. І це не просто слова, це не декларативно, це не сподівання, чи якийсь там політичний розрахунок, це юридично зафіксований статус.

І хоча до омріяного членства в ЄС, як і до перемоги нам ще доведеться пройти довгий і важкий шлях, наша держава вже зробила колосальний ривок. І нині кров'ю пише свою славетну історію - історію боротьби за право бути вільною. Виборюючи це і для себе, і для усієї Європи.