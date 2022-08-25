Окупована Херсонська область залишилась без світла і води [ Редагувати ]
Голова облради Херсонщини Юрій Соболевський заявив про те, що мешканці тимчасово окупованої території Херсонської області залишилися без енергопостачання.
Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку.
Орім очевидних побутових незручностей через відсутність світна, під питанням перебуває також робота медичних закладів.
Наразі дуже складно сказати, в якому стані знаходяться аварійні генератори і чи є запас палива для них.
Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань.
Соболевський також додав, що мешканці Херсонської області перебувають в інформаційному вакуумі, оскільки без зв'язку у них немає можливості отримувати об'єктивну інформацію.
Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться - ситуація почне погіршуватися з кожним днем.
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