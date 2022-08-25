Голова облради Херсонщини Юрій Соболевський заявив про те, що мешканці тимчасово окупованої території Херсонської області залишилися без енергопостачання.

Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку.

Орім очевидних побутових незручностей через відсутність світна, під питанням перебуває також робота медичних закладів.

Наразі дуже складно сказати, в якому стані знаходяться аварійні генератори і чи є запас палива для них.

Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань.

Соболевський також додав, що мешканці Херсонської області перебувають в інформаційному вакуумі, оскільки без зв'язку у них немає можливості отримувати об'єктивну інформацію.