У чи не найбільшому волонтерському вулику Буковини у святковий день - дуже гамірно.

Ось уже півроку вони працюють у тилу задля перемоги. Волонтери - на посту і вдень, і вночі. У святковий день їх не оминули увагою. Як відзначили доброчинців Буковини розповість Ольга Лучек.

У чи не найбільшому волонтерському вулику Буковини у святковий день - дуже гамірно. Тут тішаться подарунку, на який усі довго чекали - прибула чергова партія допомоги. Але й між роботою благодійники знайшли час і на приємності. Волонтери отримали відзнаки та подарунки. Родина Олексія з Києва, разом з дев'ятирічною донькою, волонтерять із березня. Їм подарували вишиванки. Дівчинка одразу приміряє свою першу вишивану сорочку.

Олексій у волонтерському штабі відповідає за логістику, розповідає, роботи поменшало, бо ж кількість охочих допомогти значно зменшилася, пояснює це виснаженістю людей.

Олексій, волонтер:

Ті, хто в Україні, місцеві всі, вони всі розуміють, що скоро зима, самим готуватися треба до цього, ну будемо відверті, а по - друге, вже вихолостилися, втомилися, багато ситуацій.

Тож українцям радить не падати духом, а вперто йти до Перемоги.

Олексій, волонтер:

Сьогодні саме основне, що я хочу побажати Україні, це перемоги, всебічної, і тільки на наших умовах, щоб на слідуючий День Незалежності ми його святкували з посмішками, радостями, з шаріками, з салютами, з справжніми салютами.

Та найбільше цього дня потішити Україну намагалися діти. Тут кожен старався як міг, і ось на полотно лягло блакитне небо, а ще соняхи як символ любові до Батьківщини та незламності духу.

Діана, переселенка з Києва:

Я малюю соняшники, тому що це символ України, я люблю Україну, за те що у неї мова дуже гарна, вона співуча, тут дуже добрі люди.

Аліна Біла, директорка Чернівецької обласної бібліотеки для дітей:

В нас є дітки з Києва, Ірпеня, Бучі, Харкова, вони пережили страхіття, і сьогодні ми хочемо сказати, що життя продовжується і день Незалежності - цей той день, коли діти мають відчувати себе у безпеці, адже вони - майбутнє і мають розбудовувати нашу країну.

Зі святом, наша рідна!