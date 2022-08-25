Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з енергосистемою України, однак всі 6 енергоблоків залишаються відключеними. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики.

Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП впродовж дня, але наразі воно знову працює.

В "Енергоатомі" інформацію про відновлення підключення не коментували. ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

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Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

Усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач, кажуть в МАГАТЕ.

Жодної інформації про причини відключення електроенергії немає. ЗАЕС, яка має шість реакторів, зазвичай має чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше внаслідок обстрілів окупованої станції російською армією.

З березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.