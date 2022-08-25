ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею - МАГАТЕ [ Редагувати ]
Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з енергосистемою України, однак всі 6 енергоблоків залишаються відключеними. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики.
Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП впродовж дня, але наразі воно знову працює.
В "Енергоатомі" інформацію про відновлення підключення не коментували. ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.
Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані.
Усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач, кажуть в МАГАТЕ.
Жодної інформації про причини відключення електроенергії немає. ЗАЕС, яка має шість реакторів, зазвичай має чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше внаслідок обстрілів окупованої станції російською армією.
З березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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