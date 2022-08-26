Пів року тому країни Заходу оголосили росії санкційну війну. Цілі країни та окремі компанії запровадили численні пакети обмежень у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Одна з перших галузей, яка відчула на собі тиск - автомобільна промисловість. Від зупинки виробництва - до пошуку нових партнерів і постачальників.

Як лихоманить російський автопром - розкаже Марина Біленька.

Джо Байден, президент США:

Якщо путін нападе на Україну будуть тяжкі наслідки. Важкі наслідки. Економічні наслідки, яких він ніколи не бачив, які ніхто ніколи не бачив.

За майже два місяці до початку війни - перед стінами Білого дому - президент США розповідає журналістам, як Вашингтон та союзники реагуватимуть на можливу агресію москви. Та попри жорсткі заяви, путін не відмовився від повномасштабного вторгнення в Україну.

Найкривавіша з часів Другої світової - війна триває. Тягнеться і санкційне протистояння. Фаза стримування і примусу - у минулому. Нині Захід грає на виснаження. Але хто перемагає?

Запроваджені проти рф санкції мають значний економічний вплив, - повідомляє видання "Форен Полісі". Прогнози щодо ВВП рф показали наймасштабніше скорочення з 90-х. У березні російська національна валюта втратила майже половину вартості.

Курс долара зріс з 84-х до 154-х рублів. Інфляція наблизилася до 18 відсотків.

А в секторах, що найбільше залежать від міжнародних ланцюжків постачання - показники ще вище. Зокрема, це стосується автопрому.

Російська автомобільна промисловість переживала не найкращі часи й до початку так званої "спецоперації" в Україні.

Ще торік у жовтні асоціація "російські автомобільні дилери" повідомляла, що дефіцит автівок у рф посилюється, а їхнє обладнання погіршується. Деякі моделі вироблялися навіть без мультимедіа чи навігації, через брак мікрочіпів.

Кардинально ситуація погіршилася 24 лютого - внаслідок безпрецедентних санкцій західних країн та рішень міжнародних учасників авторинку.

Вже за два тижні після початку війни - про закриття своїх заводів у рф оголосили "Фольксваген", "БМВ", "Мерседес", "Тойота", "Форд". А на 3 березня - у росії зупинилася майже половина автозаводів.

Це стосується і потужностей "Рено". Спочатку французька компанія припинила роботу в москві, а потім продала всі активи в росії, зокрема, частку в "Автовазі".

Олександр Князєв, колишній робітник "Автовазу":

"Рено" до последнего держалось. Оно и "до" выразило готовность работать и "после", но, судя по всему, потери, которые возможны, имиджевые на Западе - просто перевесили те потери, которые у нас.

Олександр - колишній працівник заводу "Автоваз" в Іжевську. "Лади" там не збирають з березня. Адже підприємство зіштовхнулося з небувалим дефіцитом комплектуючих.

Колодки, главный тормозной цилиндр, клапаны, сальники, ремни, подушка безопасности, патроны, руль, АБС, генератор, стартер, ступицы, термостат, ограничители дверей.

Щоб не втратити висококваліфіковані кадри - завод скористався федеральною програмою підтримки. Тобто призначив механікам та інженерам тимчасові роботи. Але стіни, які можна пофарбувати, трава, яку можна покосити, і сміття, яке потребувало збирання - закінчилися. Нині робітникам пропонують майже три з половиною тисячі доларів компенсації - за добровільне звільнення.

Олександр Князєв, колишній робітник "Автовазу":

Была некая Ахиллесова пята и мы ждали лейкопластырь. А тут у нас грубо говоря труп теперь. Полностью. У нас забрали и предложили что-то непонятное и непонятно когда.

Найбільший російський виробник вантажівок "Камаз" також готується до різкого падіння виробництва.

При цьому цей бізнес разом з московською владою прибрали до рук потужності "Рено" у столичному регіоні й оголосили про намір випускати там автівки під брендом "Москвич". Обидві сторони інвестують у проєкт по два з половиною мільярди рублів. Звідки брати деталі - поки не знають. Утім, росіянам обіцяють найсучасніші екземпляри.

Сергій Асланян, російський автоексперт:

Для того, чтобы машина стала явью, с нуля созданная, поступившая в производство, нужен минимум миллиард. Евро. Наверное у нас есть. И мы где-то за миллиард закажем, но у нас нету остальных заводов, которые будут собирать двигатель, коробку, штамповать все это, красить, собирать, получается, что нам заново нужно создать автомобильную промышленность.

Заяви московської влади про початок випуску "Москвичів" у кінці цього року - утопія. На це знадобиться мінімум сім років, і допомога союзників рф. Російські ЗМІ пишуть, що "Автоваз" у пошуках автоматичних коробок передач у Китаї. Сподівається на Піднебесну і "Камаз" з його майбутніми "Москвичами".

Сергій Асланян, російський автоексперт:

Мы поворачиваем голову на Восток и смотрим на Китай трепетно и говорим: китайцы, а вы не хотите путем логистического коридора в шесть тысяч километров от китайской границы до москвы наладить нам поставку 100 процентов комплектующих (болты, гайки, двигатели, коробки) под модель, которую вы кстати для нас и изобретете, а мы на нее наклеим шиндик "Москвич" и будем торговать. Это же для вас выгодно?

Утім, Китай не поспішає рятувати російський автопром. Ризик одержати санкційного ляпаса від Вашингтона за співпрацю з москвою надто великий.

Тож поки російська влада реанімує свою автоіндустрію сама. Крім відмови від суворих екологічних нормативів, автокомпаніям, які постраждали від санкцій, хочуть дозволити встановлення неоригінальних деталей. Через це в ЄС вже заявили: нові автівки російського виробництва на свою територію пускати не будуть - через їхню сумнівну безпеку.

Не боїться ані санкцій, ані репутаційних втрат Іран. Тегеран і москва вирішили розширити співпрацю, щоб підтримати свої економіки. Отож до кінця року на російських вулицях можуть з'явитися іранські автівки.

Кіануш Пурмоджиб, віцепрезидент автокомпанії:

Ви бачили нашу нову машину, яку ми збираємося випустити в наступному році під назвою "Ріра". З точки зору комплектації, якості й стилю, ми вважаємо, що можемо повністю конкурувати на наших цільових ринках, особливо в росії, Азербайджані, Омані та Іраку.

Якщо Ірану таки вдасться налагодити логістику - його очікує масштабний ринок. У службі державної статистики рф заявили, що у липні з конвеєрів зійшло лише 19 тисяч автівок вітчизняного виробництва. Тож порівняно з минулим роком - російський автопром обвалився на 80 відсотків.

Та, крім дефіциту нових авто, в росії також є проблема з купівельною спроможністю громадян. Останні пів року ті - віддають перевагу машинам з пробігом.