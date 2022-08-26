Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю [ Редагувати ]
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення. Про це повідомляє "Белта".
Так, виступаючи на одному з білоруських підприємств, Лукашенко сказав:
Вони (Захід - ред.) повинні розуміти, що ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують... Ми колись з путіним в Пітері заявили, що переобладнуємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово.
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