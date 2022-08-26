Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення. Про це повідомляє "Белта".

Так, виступаючи на одному з білоруських підприємств, Лукашенко сказав: