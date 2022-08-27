Для наших захисників життя кожного українця - важливе

Наразі на Донбасі триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Чимало самотніх стареньких не можуть самотужки втекти від обстрілів. Тож їм допомагають правоохоронці. Як рятують людей з прифронтової Красногорівки на Донеччині - дивіться далі.

Здрасьте! Что в больницу поедем? - Да.

Кадри з містечка Красногорівка на Донеччині, що перебуває на лінії бойових дій. Тут досі залишаються жителі, які не можуть евакуюватися самотужки.

Там уже виїхала дітвора… Муж єдет і я. - Скільки людей? - Два. Ну, дві сім'ї. Та ну п'ять снарядів там, де ви були, під'їжджали - п'ять снарядів лягло. - Ну правильно, нечего там сидеть.

Через ворожу агресію старенькі та літні люди з інвалідністю фактично приречені на загибель.

Вы ж родственники? - Не, мы не родственники, мы просто работаем в магазине, а так как бабушка - все ее родственники разбежались просто. - А она одинокая, получается? - Да, мы просто уже вот полгода… Фактически она у нас. - Подлечат и будет хорошо.

В небезпечній зоні зараз працює екіпаж поліції "Білий янгол". І попри постійні обстріли рашистів правоохоронці вже понад тиждень допомагають евакуюватися беззахисним жителям Красногорівки.

Стреляют по нам! Давайте, берите деда и поехали! - Сколько людей? - Двое!

Нерідко поліцейські на руках виносять стареньких, щоб доставити їх до лікарень на безпечніших територіях.

Нічо, поранення нема - поралізована людина. Давайте, держіться за мене, сідайте-сідайте. - Ви умнічка, давайте акуратно, не спішіть, сумочка вот. - Все, на все добре вам. - І вам, і вам спасибі. - Всього…

І робота триває. Адже для наших захисників життя кожного українця - важливе.