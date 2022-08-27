На Донбасі триває обов'язкова евакуація мирних жителів [ Редагувати ]
Наразі на Донбасі триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Чимало самотніх стареньких не можуть самотужки втекти від обстрілів. Тож їм допомагають правоохоронці. Як рятують людей з прифронтової Красногорівки на Донеччині - дивіться далі.
Здрасьте! Что в больницу поедем? - Да.
Кадри з містечка Красногорівка на Донеччині, що перебуває на лінії бойових дій. Тут досі залишаються жителі, які не можуть евакуюватися самотужки.
Там уже виїхала дітвора… Муж єдет і я. - Скільки людей? - Два. Ну, дві сім'ї. Та ну п'ять снарядів там, де ви були, під'їжджали - п'ять снарядів лягло. - Ну правильно, нечего там сидеть.
Через ворожу агресію старенькі та літні люди з інвалідністю фактично приречені на загибель.
Вы ж родственники? - Не, мы не родственники, мы просто работаем в магазине, а так как бабушка - все ее родственники разбежались просто. - А она одинокая, получается? - Да, мы просто уже вот полгода… Фактически она у нас. - Подлечат и будет хорошо.
В небезпечній зоні зараз працює екіпаж поліції "Білий янгол". І попри постійні обстріли рашистів правоохоронці вже понад тиждень допомагають евакуюватися беззахисним жителям Красногорівки.
Стреляют по нам! Давайте, берите деда и поехали! - Сколько людей? - Двое!
Нерідко поліцейські на руках виносять стареньких, щоб доставити їх до лікарень на безпечніших територіях.
Нічо, поранення нема - поралізована людина. Давайте, держіться за мене, сідайте-сідайте. - Ви умнічка, давайте акуратно, не спішіть, сумочка вот. - Все, на все добре вам. - І вам, і вам спасибі. - Всього…
І робота триває. Адже для наших захисників життя кожного українця - важливе.
А я буду молитви читать і це все пройде - Ну от! - … Всемогущого.
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Своє безсилля російські терористи компенсують тактикою випаленої землі - гатять з усього озброєння, яке мають.
Тих, хто зрештою зголосився евакуюватися й надалі вивозять у безпечні місця. Екіпаж "Білого янгола" працює під обстрілами.
Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе - від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку.
Ці груди уламків ще кілька днів тому - були житловими будинками. Рашистське залізяччя прилетіло просто в один із дворів приватного сектору в Краматорську.
Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті - не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією.