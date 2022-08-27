На руїни рашистські снаряди перетворили мало не всю вулицю

Розчарування висловили у вітчизняному МЗС щодо позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні. Деніз Браун - дуже двозначно прокоментувала терористичну атаку на Чаплине, коли росіяни ракетами вбили 25 людей. Координаторка ООН закликала сторони "дотримуватися міжнародного права".

В українському МЗС таку реакцію назвали відірваною від реальності. І наголосили - навіть у міноборони рф публічно визнали, що це вони вчинили цей злочин.

Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, - про те, чому делікатні та поверхневі реакції світу на події в Чаплиному неприпустимі.

Купа будівельного сміття вперемішку з землею. Про те, що донедавна це була чиясь оселя - нагадують хіба що дивом вцілілий стілець і ковдра. День незалежності України для жителів селища Чаплине - став днем жаху і російського терору.

Анатолій, житель смт Чаплине:

Позвонили сусіди кажуть, де ви, де ви находитеся? У нас тут таке твориться. Вони думали, що ми дома, а ми дома не були. Позвонили сусідці, вона каже, приходьте, потому що вашої хати немає абсолютно. Все розбито.

На руїни рашистські снаряди перетворили мало не всю вулицю!

Олег Грицун, воєнний кореспондент:

Одна з ракет потрапила прямо у житловий будинок. Ось вирва. Від нього буквально не залишилося нічого. І всі будівлі, які були навколо, зазнали значних ушкоджень.

Під завалами будинку опинилася жінка з двома синами. Одного з них - врятувати не вдалося. А вже за годину того ж дня - російські ракети полетіли у місцеву залізничну станцію!

Артем Журавльов, начальник 10 державного пожежно-рятувального загону Гу ДСНС у Дніпропетровській обл.:

Стався обстріл з РСЗВ "Смерч" та "Іскандер". Всього вісім реактивних снарядів, з них п'ять касетних та три фугасних. Сталось влучання ракети у залізничну станцію "Чаплино" Дніпровської залізниці. В результаті чого загорілося п'ять вагонів. На превеликий жаль під час ракетного удару проїжджала машина і під час ракетного удару загинула сім'я батьків-переселенців з Донецької області, дитина 2005 року народження також перебувала у цій машині її викинуло на дорогу, де вона була знайдена головою територіальної громади та передана до екстреної медичної допомоги.

У Мінубивств рф - підтвердили, що навмисно вдарили по Чаплиному! От тільки цілилися, мовляв, - по військовому об'єкту.

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України:

Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон, действительно. На перегоне или стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским. Они криворукие дебилы.

Нині рятувально-пошукові роботи у селищі завершилися. Загалом російські "Смерчі" й "Іскандери" - забрали життя 25 людей! Ще понад 30 жителів - потрапили на лікарняні ліжка. Комунальники тепер розбирають завали та потроху відновлюють селище.