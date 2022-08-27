Росія посилила інтенсивність бойових дій на Донбасі впродовж останніх п'яти днів. Це може бути спроба зв'язати українські війська та зірвати підготовку контрнаступу на іншому напрямку, вважає британська розвідка.

На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут. Окупаційні війська також просунулися до центру села Піски біля Донецького аеропорту. Однак загалом наступ приніс Росії скромні територіальні здобутки.

Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

Раніше британці заявили, що наступ росіян на Донбасі просувається дуже повільно, а в щодо оперативної ситуації армія окупантів відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.

Нагадаємо, що Росія перекидає в окупований Крим ешелон з важкою технікою.