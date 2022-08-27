Міністерство оборони росії офіційно визнало загибель п'ятого моряка на затопленому крейсері "Москва" в квітні 2022 року.

Повідомляється, що Міноборони росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна, який був старшим мічманом на крейсері. З квітня він значився зниклим безвісти.

"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", - повідомила Мерзлякова.

Зазначимо, Черемискін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він є всього лише п'ятим підтвердженим загиблим на флагмані Чорноморського флоту рф. Хоча спочатку російська сторона говорила про одного загиблого.