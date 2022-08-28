У Львові з'явився осередок маріупольської культури фаст-фуду [ Редагувати ]
Осередок маріупольської культури фаст-фуду з'явився у Львові. Там переселенці з Маріуполя відкрили кафе під назвою "0629" - це телефонний код зруйнованого рашистами міста. У закладі, крім звичних страв, можна скуштувати славнозвісну шаурму з 23-го мікрорайону. Рецепт - в сюжеті Вікторії Балицької.
Ця скромна кав'ярня без вивіски має назву "0629" - це телефонний код Маріуполя. Заклад у центрі Львова відкрили переселенці з міста на морі.
Костянтин Понедільченко, переселенець із Маріуполя:
Усе що тут робилося, це робилося людьми з Маріуполя. Це дизайн, це ремонт, це сама концепція, це блюда наші, шеф-кухар кухарі.
Тепер це осередок маріупольської культури фаст-фуду у Львові. У меню - страви з назвами, що знайомі кожному маріупольцю. Наприклад: "шаурма з 23-го мікрорайону".
Костянтин Понедільченко, переселенець із Маріуполя:
Ну це у нас є шаурма, 2 штуки. Вони різні. В нас Маріуполі були такі дві культові точки з шаурмою, там я ще вчився в університеті, ми завжди ходили. Це таке, ну типу культове для нашого міста. Ті штуки, їх там багато хто знає. Коли з Маріуполя хтось приходить, зразу питають "це шаурма там з 23-го?". Я говорю: так так це з 23-го.
На кухні шаурму з 23-го мікрорайону готує Володимир.
Грибний жульєн входить, курка азіатська і також айсберг салат замість капусти і також сир. Отакий рецепт.
Цей рецепт Володимир відтворив по пам'яті. У Маріуполі культову шаурму готував відомий там кухар - Турал. Де він зараз і чи живий? Невідомо.
Володимир Мігас, кухар, переселенець із Маріуполя:
Усі, хто жив Маріуполі знали навіть хто її готує ім'я. Його звали Турал. І це була Шаурма від Турала. І в нього був свій сімейний рецепт і от це й було особливе.
У кафе часто приходять переселенці з Маріуполя - побачитися із земляками та відчути щемливу атмосферу вимушено покинутого міста. Львів'яни теж не оминають скромне, але стильне місце.
Інтер'єр кавярні прикрашає велика оригінальна карта Маріуполя у жовто-синіх барвах. Вона нагадує про рідне місто та вселяє віру в повернення додому.
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