Російський терор Харкова триває. Окупанти вдарили по місту "Ураганом" із касетними боєприпасами . Снаряди вибухнули на території одного з підприємств. Напередодні росіяни запустили по місту ракети С-300. Дві такі - влучили в середмістя. Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, який щойно відреставрували. Руйнувань зазнала також одна з міських шкіл. Більше про наслідки обстрілу дивіться у матеріалі Світлани Шекери.

Центр Харкова здригнувся після другої ночі суботи. Одна з ракет, запущених з російського Бєлгорода, впала біля історичної будівлі. Пані Міра навіть бачила її з вікна своєї кімнати.

Міра Древаль, жителька Харкова:

Я лежала и смотрела в окно. Как-то так тревожно. И три дня назад видела ракету тоже, которая летела, пролетала над универмагом, но она взорвалась в воздухе и упала дальше, тоже видела. Прям какое-то предчувствие.

Жінка каже, після вибуху будинок наче підкинуло.

Міра Древаль, жителька Харкова:

Страшные жуткие удары. Ну подскочили, дом вздрогнул, высыпались окна, посыпалось всё. Окна повыбивало. У нас просто в конце дома, в конце дома, повыбивало окна. Посуда насыпалась на кровати, всё это.

На місці прильоту утворилася величезна вирва. У будинках навколо - вибиті вікна. У магазинах замість вітрин - величезні діри. Уся підлога устелена склом.

Тетяна Звягінцева, співробітниця магазину:

Это просто ужас, ужас и кошмар, они издеваются над нашим городом. Бесконечные бомбардировки уже вымотали всех. Но самое главное, что все живы.

Одна жінка таки дістала поранення. Їй 61 рік. До її вікна влетів уламок. У поліції вже визначили тип ракети, яку запустили на мирне місто.

Андрій Шарнін, т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській обл.:

Прилетіла ракета вибухової дії, по уламкам якої з місця пригоди ми можемо встановити тип - це ракета С-300. В цій місцевості - це історичне місце Харкова. Тут немає ні військових, тут немає ні військової техніки, біля місця влучання лише житлові будинки зі звичайними громадянами.

Аби прибрати наслідки влучання, харків'яни вийшли на вулиці з самого ранку. Альпіністи одразу забивали дерев'яними плитами вікна. Комунальники - відновлювали електрику та засипали вирву.

Ще одна ракета рашистів цієї ж ночі рашисти влучила у подвір'я житлового будинку в іншій частині середмістя. Пошкоджено школу. А о 17-й Харків знову обстріляли. Цього разу з реактивних систем залпового вогню "Ураган".