Левандовський забив перший м'яч за "Барселону" [ Редагувати ]
Польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону". Синьо-гранатові зустрічаються у товариському матчі з мексиканським клубом "УНАМ Пумас".
Після першого тайму "Барселона" веде з рахунком 4:0. Також за каталонців відзначилися Усман Дембеле та Педрі, який оформив дубль.
30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Контракт польського форварда з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.
У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.
Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
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