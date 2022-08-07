Польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону". Синьо-гранатові зустрічаються у товариському матчі з мексиканським клубом "УНАМ Пумас".

Після першого тайму "Барселона" веде з рахунком 4:0. Також за каталонців відзначилися Усман Дембеле та Педрі, який оформив дубль.

30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Контракт польського форварда з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.

У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.

Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.