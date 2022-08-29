ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 47100 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 29 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 1947 (+5);
- бойових броньованих машин - 4269 (+12);
- артилерійських систем - 1060 (+10);
- РСЗВ - 279 (+5);
- засоби ППО - 149 (+1);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 203 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);
- спеціальної техніки - 101 (+2).
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