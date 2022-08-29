За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 47100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати росії на 29 серпня орієнтовно склали: