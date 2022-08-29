У Сумах з автомата АК-74 випадково застрелився 12-річний хлопчик. Про це повідомляє "Суспільне".

Трагедія сталася 29 серпня, повідомив начальник відділу комунікації поліції Сумщини Володимир Крупецьких.

Хлопчик вдома грав з автоматом і випадково натиснув на спусковий гачок. Поранення було в голову.

Постріл став фатальним, шансів вижити у дитини не було. "ТСН" повідомляє, що в будинку була зброя, оскільки серед членів сім'ї підлітка нібито є правоохоронці.

Нагадаємо, що вранці 29 серпня окупанти вранці вдарили з САУ по Сумській області.