Вранці 29 серпня російські війська завдали артилерійського удару по прикордонні Сумської області. Зафіксовано близько 16 прильотів.

Про це повідомляє в Telegram глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч в області пройшла спокійно. Ранок на прикордонних розпочався обстрілами після 8 ранку. Зі свого боку росіяни приготували з мінометів та САУ на околицях одного з сіл Краснопільської громади, всього 16 прильотів", - розповів він.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.