Окупанти вранці вдарили з САУ по Сумській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вранці 29 серпня російські війська завдали артилерійського удару по прикордонні Сумської області. Зафіксовано близько 16 прильотів.
Про це повідомляє в Telegram глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч в області пройшла спокійно. Ранок на прикордонних розпочався обстрілами після 8 ранку. Зі свого боку росіяни приготували з мінометів та САУ на околицях одного з сіл Краснопільської громади, всього 16 прильотів", - розповів він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.
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