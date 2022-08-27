На Сумщині рахують збитки від ворожих обстрілів. За попередніми даними шкода, якої рашисти завдали північному регіону, вже перевищила мільярд гривень. І майже третина цієї суми - через забруднення екології. У березні в Сумах росіяни поцілили в склад лакофарбових виробів та резервуар з аміаком. Як у місті документують такі злочини окупантів - подивіться.

Величезні клуби чорного диму на околиці здійнялися в небо після чергового рашистського обстрілу. Їх було видно з усіх куточків міста.

Спалахнув склад лакофарбової продукції - площею понад шість тисяч квадратних метрів.

Олександр Стукань, пожежник-рятувальник 2 пожежно-рятувальної частини:

І фарба, і розчинювач, тому як було попадання, загорілось все приміщення, одразу, до нашого прибуття воно все впало, удар був дуже серйозний, ми розбирали, тому що це велика температура, коли ти підходиш, а листи металу вони червоні, і червоні не від фарби, а від такої температури. Тому все це було дуже довго і важко, фарба горить, вона горить весь час, ти її тушиш, ось тільки притушив, вона знову загорілась.

Щомиті рашисти могли знову поцілити по виробництву. А буквально за стіною охопленого вогнем приміщення був ще один склад, заповнений легкозаймистими виробами. Щоб зупинити полум'я, не дати йому захопити нові території - потрібні сотні тон води, якої - не було. Рятувальникам довелось без упину ганяти машини до річки у середмісті.

Олександр Стукань, пожежник-рятувальник 2 пожежно-рятувальної частини:

Тому не було такого тиску в мережі, тобто приходилось шукати воду в інших місцях. Було вододжерело, но за пів години його вже не стало, тому що було багато машин, багато роботи. Найближчі річки, водойми, ми до них під'їжджали, це все час, звісно, но нічого було не зробити.

Пожежники приборкували вогонь майже добу. А вже за три дні їх чекало нове випробування - аміаком.

Денис Карпенко, керівник Гу ДСНС в Сумській обл.:

На той час в системі тільки базисного складу перебувало понад 500 тонн аміаку, він викликає хімічні опіки, може це бути або це незначні, або може призвести до летальних наслідків.

Рашисти не припиняли обстріли цієї частини Сум. Вночі поцілили по території Хімпрому, у ємності з хімікатом. Під тиском шість атмосфер рідина випорскувалася в повітря. І все навкруги затягло отруйними хмарами.

Іван Сахно, керівник чергової зміни оперативно-координаційного центру Гу ДСНС України в Сумській обл.:

Була настільки плотна хмара аміаку, що не було видно - резервуара, ми приїхали, резервуар находився, напевне, метрів 50-100 від того, як ми прибули та ми його не бачили. Ми… просто нам приїхали працівники, які сказали, в том напрямку резервуар там де пошкоджений.

Іван одним з перших потрапив сюди у складі зміни, яка продиралася крізь аміачну заслону до місця аварії, щоб накласти на газогін бандаж і зупинити витік.

Іван Сахно, керівник чергової зміни оперативно-координаційного центру Гу ДСНС України в Сумській обл.:

В захисних апаратах, в захисних костюмах, щоб особовий склад собі не пошкодив ні органів дихання, ні органів зору, по черзі ми мінялись, щоб постійна була робота безперервна. Сначала пішли одні, закінчується повітря, ми їх зразу же міняли, т.є не було такого, що ми зупинялися.

Тим часом інша бригада приборкувала токсичну хмару, яку вітер уже гнав на найближчі села.

Денис Карпенко, керівник Гу ДСНС в Сумській обл.:

Оперативно осадити цей аміак, щоб він не виходив, не розповсюджувався, далі на територію, бо дальше населені пункти. В цей час напрямок вітру був Нижня, Верхня Сироватка, Токарі.

Лише під ранок фахівцям вдалося впоратись із завданнями. Проте спричинені ворожими обстрілами аварії встигли заподіяти непоправної шкоди екології.

Завдані збитки екології це понад 420 млн грн, які встановлені на даний час.

Поліція ретельно фіксує всі втрати України внаслідок цинічних дій рф. Доказів провини агресора достатньо, кажуть правоохоронці. Росія за все має заплатити.

Микола Мовчан, заступник керівника ГУНП в Сумській обл.:

На даний час вже встановлено збитки понад 1 млрд 185 млн грн це тільки першочергові дані, задокументовані факти пошкодження більш ніж 1100 об'єктів цивільної інфраструктури, з яких це і житлові об'єкти, і учбові заклади, дитячі садочки, лікарні, пошкоджені газопроводи, електромережі й таке інше.

На жаль, щодня збитки лише зростають. Адже рашисти продовжують обстрілювати Сумщину. А мужні мешканці, зціпивши зуби та затягнувши ремені, її відбудовують.