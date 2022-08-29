У понеділок, 29 серпня, у Закарпатській області сталася ДТП - з мосту в річку злетів автомобіль, в якому їхала родина. Про це повідомляє ДСНС.

Аварія сталася на автошляху між селами Березово та Нижній Бистрий. Водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з моста, де тривають ремонтні роботи. Машина впала з 10-метрової висоти, внаслідок чого водій, його дружина та донька травмувалися.

Рятувальники допомогли потерпілим дістатися до карети екстреної медичної допомоги. Наймолодшу учасницю ДТП, дівчинку, довелося евакуювати на ношах. Зараз вся родина перебуває у районній лікарні. Про їхній стан не повідомляється.

Нагадаємо, що напередодні на Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участі автобуса й легковика. У бусі знаходилися 22 пасажири, 16 з них, у тому числі й шестеро дітей, опинилися в лікарні.