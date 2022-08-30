Збирав дані щодо Збройних Сил України та передавав росіянам! В Одесі до суду направили чергову справу за статтею "державна зрада". Кого звинувачують і як сам фігурант пояснює свої дії - про це дивіться далі.

Це Михайло Колотов. Йому п'ятдесят три роки. І він наш, з Одещини. СБУ затримала його у червні. Чоловіка звинувачують у тому, що він фіксував переміщення техніки Збройних Сил України та місця влучання ворожих ракет. А потім ці фото пересилав росіянам.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Однозначно дії обвинуваченого - вони, по-перше, підривають обороноздатність та суверенітет нашої країни, оскільки ворогу надавалась інформація стосовно як і переміщення збройної техніки, так і місць влучання ракет - отже є можливість здійснення відповідного корегування.

Йдеться про міст через Дністровський лиман біля Затоки: рашисти кілька разів били по ньому ракетами й зараз переправа не працює. В прокуратурі кажуть: у телефоні Колотова є переписка, де він повідомляє росіянам про наслідки ударів, військові ешелони й таке інше. Сам чоловік відмовився з нами спілкуватися, але у суді заявив:

Михайло Колотов, обвинувачений:

Я считаю, что я невиновный, потому что то, что написано про эшелоны - это не касается перевозки… Скажем так, я раньше занимался логистикой в том числе - и то, что там написано вот этот вот человек - он просто бизнесмен, а не какой-то военный.

Сьогодні Колотову подовжили строк тримання під вартою, а перший розгляд справи призначили на початок вересня: від суду присяжних він відмовився. Загалом, на Одещині у суді вісім подібних справ: і за статтею "держзрада", а і сто чотирнадцятою - це "несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та розміщення військових".

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Фігуранти здебільшого передають інформацію щодо розташування місць Збройних Сил України, також блокпостів, військових частин, будь-якої військової техніки та таким чином дають допомогу ворогу щодо можливого подальшого здійснення атаки та військової агресії щодо цих позицій.

За даними слідства, інколи - фігуранти це робили за гроші, інколи - з ідеологічних мотивів.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Частково особи визнають свою провину, частково - особи кажуть, що не розуміли: фактично вони визнають, але кажуть - не розуміли наслідки, які можуть бути внаслідок їхніх дій А є особи, які відмовляються від дачі показань, звісно і тим самим не визнають свою провину.

І на Одещині вже є вирок за однією з таких справ. Житель Білгород-Дністровського району повністю визнав свою провину і суд призначив йому покарання - п'ять років тюрми.