Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських окупантів на Херсонщині. Загарбники тікали зі своїх позицій. Накивали п'ятами російські солдати й зі шпиталю під Мелітополем.

Там наші військові влаштували ворогові теж вибухову ніч. І місцеві переказують, що такого "феєрверку" тепер чекають щодня, аж до псевдореферендуму. Юлія Зайцева далі докладніше.

Вибухово-гаряче на тимчасово окупованих територіях півдня Запорізької області. Мінус п'ять складів боєприпасів, три бази й три командно-опорних пункти росіян. У Мелітопольському районі після півночі потужно гуркотіло. Вибуховою хвилею вибивало вікна, осипало тиньк. У Мирному горіла техніка. Під Гуляйполем - рашисти.

Ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24 училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах - Тамбовці та Мирному. За попередньою інформацією, ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити наш безпілотник. Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

За повідомленнями з пабліків, гаряча ніч змусила багатьох окупантів тікати, принаймні, це спостерігали у шпиталі. Мовляв, очікують, що перед псевдореферендумом їх "діставатимуть" щодня. Водночас рашисти, тримаючи у заручниках мирне населення, не послабляють тиску: проводять фільтраційні заходи й забирають, кого заманеться. А ще з окупованих територій гатять по області.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір'я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

Місцевих мешканців рашисти намагаються зробити посібниками тероризму. Містянам пропонують "заробіток" - виїхати на підконтрольну Україні територію і стати коригувальником. Мелітопольці та й інші мешканці тимчасово окупованих територій виїжджають, але з іншою метою - втекти від рашистів.

Ніна, мешканка Мелітополя:

В Васильевке вдвойне увеличились очереди, очень-очень много там, громаднейшие очередя, потому что во-первых школа, деток не хотят отдавать в рашистские классы, во-вторых, мы очень боимся холодной зимы, если не освободятся наши територии.

В окупованих містах Запоріжжя немає газу. І відновлювати його окупанти не планують.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

В місті Мелітополі вже місяць немає природного газу. 95% опалювальної системи в місті Мелітополі безпосередньо є на природному газу. Тож ми чітко розуміємо, що розпочати опалювальний сезон буде під великим питанням. Сам газ пропав після бойових дій під Ореховом, коли було перебито наш магістральний газопровід.

Натомість згодовують людям пропаганду про "краще" життя, а грітися пропонують - кому як.

Ніна, жителька Мелітополя:

Колаборатныы ихние носят печки электрические, так как нет газа, и бедственное положение в Мелитополе они откуда-то печки добыли и прямо по домам носят, приносят Т2 для того, чтобы мы смотрели рашистское телевидение, приносят домой пенсии, в общем во что бы то ни стало им надо сейчас создать видимость о том, что они очень заботятся о городе.

Щоправда, турбота ця дивна - спустошити, залякати й занурити у злидні. І люди усвідомлюють це, адже спроби окупантів паспортизувати південь провалились, як і намагання провести референдум. У Бердянську, зокрема менш як один відсоток населення погодились жити з руським документом. А фейкове волевиявлення вкотре переноситься.