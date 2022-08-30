Німеччина призупиняє спрощений візовий режим з росією [ Редагувати ]
Німеччина призупиняє дію угоди про спрощений візовий режим з російською федерацією.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Анналена Бербок.
За її словами, німецький уряд хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.
"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи", - зазначила вона.
Вона також наголосила, що в цьому випадку можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник до російського уряду.
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