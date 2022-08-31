На Дніпропетровщині внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинув підліток. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпаса. Той здетонував... Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

Очільник Дніпропетровщини ще раз закликав жителів не наближатися до вибухівки, яка лишається після ворожих обстрілів.

Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції.

Касетні боєприпаси підступні тим, що небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Вони можуть здетонувати пізніше.

Нагадаємо, у Сумах хлопчик випадково застрелився з автомата тата.