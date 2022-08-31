"Торкнувся касетного боєприпаса": на Дніпропетровщині загинув підліток [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинув підліток. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпаса. Той здетонував... Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.
Очільник Дніпропетровщини ще раз закликав жителів не наближатися до вибухівки, яка лишається після ворожих обстрілів.
Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції.
Касетні боєприпаси підступні тим, що небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Вони можуть здетонувати пізніше.
Нагадаємо, у Сумах хлопчик випадково застрелився з автомата тата.
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