Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська в ніч на 31 серпня накрили "Градами" і артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляється в Telegram очільника місцевої ОВА Валентина Резніченко.
Окупанти двічі завдали удару по місту Нікополь. В результаті обстрілу поранення отримала 57-річна жінка. Вона госпіталізована, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
"Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу і культурно-спортивний комплекс", - розповів Резніченко.
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